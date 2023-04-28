İhlas Haber Ajansı

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Adana'da 650 kilo kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi

Adana’nın Ceyhan ilçesinde jandarma ekipleri 650 kilo kaçak kıyılmış tütün ele geçirdi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde jandarma ekipleri 650 kilo kaçak kıyılmış tütün ele geçirdi.


Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ceyhan ilçesinde icra edilen Yol Kontrol ve Araması esnasında durdurulan bazı araçlarda adli makamlardan alınan karara istinaden yapılan arama yapıldı. Aramada toplam 650 kilo kaçak kıyılmış tütün ve 230 paket muhtelif markalarda kaçak sigara ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

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