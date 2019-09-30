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Adana'da 66 okula beyaz bayrak verildi

Adana’da 66 okul beyaz bayrak, 48 okul beslenme dostu okul sertifikası aldı.

Adana'da 66 okul beyaz bayrak, 48 okul beslenme dostu okul sertifikası aldı.


Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar 2019 yılının ilk 6 ayındaki performanslarıyla beyaz bayrak ve beslenme dostu okul sertifikası için yarıştı. Bu kapsamda 66 okul beyaz bayrak, 48 okul ise beslenme dostu sertifikası almayı hak kazandı. Okulların sertifikaları okul müdürlerine Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzettin Aydın tarafından verildi.


Beyaz bayrak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, okul sağlığının daha iyi düzeye çıkarılması amacıyla, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı arasında “Beyaz Bayrak İşbirliği Protokolü” imzalanarak hayata geçirildi. Bu konulara uyan okullara beyaz bayrak veriliyor. Beslenme dostu okul ise Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün eğitim kurumlarında, sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın artırılması ve bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi ile okul sağlığının daha iyi düzeylere çıkarılması amacıyla, Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında başlatıldı. Bu konulara uyan okullara beslenme dostu okul sertifikası veriliyor.

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