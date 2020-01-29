Adana'da 68 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Adana'da bir otomobilde 68 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organze Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınındaki İncirlik Park Alanında oluşturulan uygulama noktasında şüphelendiği bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 68 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili Suriye uyruklu şüpheli M.A. gözaltına alındı.