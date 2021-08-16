İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Adana'da 7 kilo 464 gram esrar ele geçirildi

Adana’da bir otobüste iki torba içinde 14 paket halinde 7 kilo 464 gram esrar ele geçirildi.

Adana'da bir otobüste iki torba içinde 14 paket halinde 7 kilo 464 gram esrar ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun İncirlik Park Alanında uygulama başlattı. Yapılan uygulamada polis, şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüsü durdurarak arama yaptı. Polis, hassas burunlu narkotik köpeğiyle yaptığı aramada iki torba içinde 14 paket halinde 7 kilo 464 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.