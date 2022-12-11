İhlas Haber Ajansı

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Adana'da 7 milyon 290 bin adet doldurulmuş sigara ele geçirildi

Adana’da şüphe üzerine durdurulan bir tırda 7 milyon 290 bin adet doldurulmuş sigara ele geçirildi.

Adana'da şüphe üzerine durdurulan bir tırda 7 milyon 290 bin adet doldurulmuş sigara ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun batı gişelerinde şüphelendiği tırı durdurdu. Polisler tırda yaptığı aramada 7 milyon 290 bin adet doldurulmuş sigara ele geçirdi.


Olayla ilgili gözaltına alınan Ç.B. emniyetteki işlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ç.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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