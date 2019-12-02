İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana'da 721 kilo esrar ele geçirildi

Adana’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir tırda 721 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir tırda 721 kilo 600 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak yaptığı operasyonda, İncirlik Park Alanı'nda durdurulan bir tırda uyuşturucu konusunda eğitimli köpek "Tunga" ile birlikte arama yapıldı. Ekipler tırdaki mobilyalar arasında 67 paket halinde 721 kilo 600 gram gram esrar buldu. Uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu belirtildi.


Uyuşturucu tacirlerinin, narkotik köpeğinin esrar kokusunu almaması için paketlerin dışına deterjan sürdükleri belirlendi.


Olayla ilgili gözaltına alınan Rıdvan Y. (30) ve Yılmaz Ç. (39) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.