Adana'da 77 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu sevkiyatını önlemek için “Şehit Barış Göl” ismini verdiği operasyon başlattı. Yapılan operasyonda polis otoyolda bir tırı durdurdu. Tırda hassas burunlu narkotik köpekleriyle yapılan aramada tırın kupa kısmının sırt arka boşluklarına zulalanmış halde 150 pakette 77 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Polis olayla ilgili M.A. (58) isimli zanlıyı gözaltına aldı.