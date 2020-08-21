İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana'da 8 kilo kubar esrar ele geçirildi

Adana’nın Pozantı ilçesinde yazlık olarak kullanılan evde 8 kilo kubar esrar, 15 kök kenevir bitkisi, 1 adet bong ve 3 adet kova tabir edilen suç aleti ele geçirildi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde yazlık olarak kullanılan evde 8 kilo kubar esrar, 15 kök kenevir bitkisi, 1 adet bong ve 3 adet kova tabir edilen suç aleti ele geçirildi.


Adana İl Jandarma Komutanlığınca; Pozantı ilçesi Belemedik Mahallesi'nde bir şahsın yazlık olarak kullandığı evin arka kısmında kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisinin alınması üzerine Pozantı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla operasyon yapıldı.


Yapılan operasyonda; 8 kilo kubar esrar, 15 kök kenevir bitkisi, 1 adet bong ve 3 adet kova tabir edilen suç aleti ele geçirilirken, olayla ilgili iki şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.