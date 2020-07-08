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Adana'da 800 litre kaçak içki ele geçirildi

Adana’da düzenlenen operasyonda 800 litre kaçak içki ele geçirdi.

Adana'da düzenlenen operasyonda 800 litre kaçak içki ele geçirdi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, iki farklı adreste kaçak içki ve cep telefonu olduğu bilgisine ulaştı. Eş zamanlı olarak adreslere yapılan baskında piyasa değeri 240 bin lira olan 800 litre kaçak içki, 30 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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