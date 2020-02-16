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Adana'da 85 şişe kaçak içki ve 5 bin 838 paket sigara ele geçirildi

Adana’da yapılan operasyonda 85 şişe kaçak içki ve 5 bin 838 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Adana'da yapılan operasyonda 85 şişe kaçak içki ve 5 bin 838 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılığı önlemek için birçok adrese baskın yaptı. Baskınlarda polis, piyasa değeri 90 bin lira olan 85 şişe kaçak içki ve 5 bin 838 paket kaçak sigara ele geçirdi. Olayla ilgili A.E, E.Y. ve Ç.O. gözaltına alındı. Zanlılar, sorgularının ardından serbest bırakıldı.

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