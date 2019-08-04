Adana'da 850 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da polisin yaptığı operasyonda 850 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliğine Seyhan ilçesinde bir minibüs içerisinde kaçak akaryakıt olduğu bilgisi ulaştı. Polis bu bilgi doğrultusunda minibüsün bulunduğu adrese baskın yaptı. Minibüste yapılan aramada 850 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili Y.K. isimli zanlı gözaltına alındı.