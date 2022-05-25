Adana'da 9 milyon 450 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belirlenen çeşitli adreslere baskın yaptı, uygulama noktasında da şüphelendikleri araçları durdurdu. Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı 9 milyon 450 bin adet makaron, 970 paket sigara, 44 cep telefonu, 1 otomatik sigara doldurma makinesi, 3 bin adet doldurulmuş sigara, 12 kilogram tütün ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.