Adana'da 90 firariye yönelik operasyona 21 tutuklama

Adana’da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 90 firariye yönelik şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 21 kişi tutuklandı.
Adana'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 90 firariye yönelik şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 21 kişi tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan, uyuşturucu ticareti, hırsızlık, yaralama, gasp ve kapkaç gibi çeşitli suçlardan aranan 90 firariye yönelik şafak vakti operasyon başlattı. Şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Baskınlarda yakalanan 21 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Düzenlenen baskınlarda yakalanan 21 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.