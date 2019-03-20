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Adana'da afiş asma kavgasında 5 kişi yaralandı

Adana’da bir binaya afiş asma nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Adana'da bir binaya afiş asma nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Polisin müdahale ettiği olay daha fazla büyümeden önlendi.


Olay, merkez Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. Bir grup, cadde üzerindeki bir binaya Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Adana Büyükşehir Belediyesi Adayı Zeydan Karalar'ın afişini asmak istedi. Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ise bina yönetiminin izin vermediği yönünde başvurusu olduğu için, afişin asılmasına müsaade etmedi. Bunun üzerine zabıta ile partililer arasında arbede çıktı. Çıkan arbedede 5 kişi hafif şekilde yaralandı.


Olay yerine gelen polis ekipleri ise kavganın büyümesini önleyerek tarafları olay yerinden uzaklaştırdı.

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