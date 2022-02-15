Adana'da akademisyenler cübbe giydi

Adana'da akademik kadroya atanan ve yükselen akademisyenler törenle cübbelerini giydi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 2021-2022 Akademik yılı itibariyle Prof. Dr., Doç. Dr. ve Dr. Öğretim Üyesi unvanlarıyla atanan akademisyenler için hastanenin konferans salonunda cübbe giyme töreni gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, cübbe giyecek meslektaşlarına başarılar diledi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Gerek ise üniversitesi hakkında bilgiler verdi.

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel de Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile işbirliği ve dayanışma içinde olmayı önemsediklerini söyledi.

Daha sonra konuşan Adana Valisi Süleyman Elban, "Gösterdiğiniz başarılardan üniversiteye, bilime ve akademi camiasına sunduğunuz katkıdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Tüm akademisyen arkadaşları tebrik ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından cübbe giyme töreni gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Oğuz Kara, eşi Prof. Dr. Banu Kara'ya cübbesini giydirdi.