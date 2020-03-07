Adana'da Akıl ve Zeka Oyunları

Adana'nın merkez ilçesinde bulunan ilk ve ortaokul öğrencileri, bugün Akıl ve Zeka Oyunları yarışmaları için Seyhan Şehit Yunus Uğur Ortaokulu'nda buluştu.

Mangala, Pentago, Kulami, Q Bitz, Equilibrio ve Reversi dallarında yarışacak olan yaklaşık bin 200 öğrenciden galip gelenler yarın gerçekleştirilecek il finaline kalacaklar.

İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, öğrenci ve velilerin oyunlardan çok keyif aldıklarını, Adana'da özellikle Mangala, Pentago ve Reversinin sadece çocuklar değil veliler tarafından da çok sevildiğini söyledi. Akıl ve Zeka Oyunlarının okullarda yer almasına önem verdiklerini ve bu yöndeki çalışmalarının artarak devam edeceğini vurgulayan Durgun, hedeflerinin Akıl ve Zeka Oyunlarının Türkiye finallerinin de Adana'da yapılması olduğunu belirtti.