Adana'da alacak verecek kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'da iki grup arasında çıkan alacak verecek kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili polis 2 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki grup arasında alacak verecek mevzusu yüzünden tartışma başladı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iki grup birbirlerine pompalı tüfek ve tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonucunda Sinan Elmas başından ve göğsünden vurularak ağır yaralandı. İbrahim Z. ise bacağından bıçaklandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Özel harekat timleri de bölgeye gelerek mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Yaralılardan İbrahim Z., bıçaklandıktan sonra evine kaçtı. Sağlık ekipleri yaralıyı evinden alarak Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Sinan Elmas ise yakınları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Sinan Elmas kurtarılamadı. Elmas'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olay yerinde suç aletleriyle birlikte 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.