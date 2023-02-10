Adana'da Alpargün Apartmanı'nda arama kurtarma çalışması sürüyor

Adana'da 16 katlı Alpargün Apartmanı'nda dayanışma içinde ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekipler enkazda vefat eden vatandaşların cenazelerinin zarar görmeden çıkarılması için büyük mücadele ediyor.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan 16 katlı Alpargün Apartmanı'nın moloz yığınına dönüşen enkazında hayatını kaybeden vatandaşlara ulaşmak için 5. günde çalışmalar sürüyor. 70'e yakın vatandaşın çıkarıldığı enkazdan yaklaşık 20 kişinin daha enkaz altında olduğu tahmin ediliyor. AFAD, SASA fabrikası çalışanlarının kurduğu 130 kişilik arama kurtarma timi, itfaiye ve gönüllü kurtarma timleri ile birlikte enkaz alanında büyük bir mücadele sürdürüyor.

Arama kurtarma çalışmalarında yer alan Taylan Dölen, enkaz altından çocukların üzerine kapanarak vefat eden ailelerin cenazelerine ulaştıklarını ve binanın yıkım şeklinin Adana'da yıkılan binalara göre farklı olduğunu aktararak, “Şiddetli iki büyük deprem ardından bu bina maalesef ilk depremde güvenlik kameralarına yansıyan 40 saniye gibi kısa bir sürede yıkılmış. Önceden birçok depreme rast geldik ama böylesi olmadı. Şirket arkadaşlarımızla koordine olduk ve 130 kişilik ekiple 3 vardiya şeklinde hem çalışıp hem de burada arama kurtarma çalışmalarında yer alıyoruz. Ama çok büyük kaybımız var bu apartmanda. Arkeolog gibi tüm ekip çalışarak ulaştığımız cenazelere zarar vermeden enkaz altından vatandaşlarımızı çıkarmaya çalışıyoruz. Bu binanın yıkılışı yıkılma esnasında diğer binaya çarparak bir dönme ekseni oluşturuyor ve içe doğru yıkılıyor. Görünen ve bilinen o. Çok erken yıkıldığını içe doğru bir göçme ve dönüş ekseni oluştuğunu söylediler. Bu nedenle tabii daireler çok fazla yayıldı. Kimin hangi katta nerede olduğu belli değil. Önceki lokasyondaki çalıştığımız yerlerde bina kolonları falan bariz bir şekilde vardı. Burada gördüğünüz şekilde moloz yığını gibi. Çok kötü. Olabildiğince tüm arkadaşlarımla destek olup burada bir şeyler yardım etmeye çalışıyoruz” diyerek yapılan çalışmayı aktardı.

Enkazdan çıkarılan değerli eşyalar emniyet mensuplarına tutanakla teslim ediliyor

Enkaz alanında güvenlik önlemlerinin de arttığı bölgede polis ekipleri AFAD ve gönüllü kurtarma timlerinin bulduğu değerli tüm eşyaların bölge amirliklerine tutanaklarla teslim edildiğini ve cumhuriyet savcısına bilgi verildiğini kaydetti.

Dayanışma ve yardımlaşma sahada fotoğraflara yansıdı

Alpargün Apartmanı'nda 5. gün süren arama kurtarma çalışmalarında gönüllü ekiplerin, polislerin ve vatandaşların dayanışması, yüzlerindeki hüzün objektiflere yansıyarak duygu dolu anlar yaşatırken, enkazda objektiflere yansıyan çocuk resimleri ve oyuncaklar enkaz çalışmasına katılan ekiplere hüzün veriyor.