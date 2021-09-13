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Adana'da "Altın Koza" heyecanı başladı

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin 28’incisi başladı.

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin 28'incisi başladı.


28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin açılışı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Film Festivali Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar, Yönetmen Nebil Özgentürk'ün Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Çelenk konulmasının ardından bir dakika saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. 19 Eylül tarihine kadar devam edecek olan Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamındaki Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 45 film arasından 10 eser, Altın Koza Ödülleri için jüri karşısına çıkacak.

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