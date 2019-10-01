İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana'da amatör liglerde sezon açıldı

Adana Amatör Liglerin açılış töreni 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda gerçekleştirildi.

Adana Amatör Liglerin açılış töreni 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirildi.


Açılışta konuşan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ahmet Bozan, “Geçen sezon ilimizde binlerce müsabaka gerçekleştirdik. ASKF olarak tüm kulüplere başarılar dilerim" dedi.


Adana'nın her yerinde sporu yaymayı amaçladıklarını ifade eden Bozan, “Sporun olduğu yerde dostluk, barış ve kardeşlik vardır. Bu nedenle tüm ilçelerde sporun yaygınlaşması için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.


Açılış konuşmalarının ardından ASKF tarafından amatör spora emeği geçenlere plaket takdim edildi. Törene kent protokolünün yanı sıra sporcular katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.