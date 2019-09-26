Adana'da amatör liglere açılış töreni

Adana'da 1 Ekim Salı günü saat 17.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda düzenlenecek olan ‘Amatör Ligler Açılış Töreni' öncesi basın toplantısı gerçekleştirildi. Amatör spora gönül veren herkesi törene davet eden Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Dr. Kazım Bozan, “Sporun olduğu yerde dostluk, barış ve kardeşlik vardır. Bu nedenle tüm ilçelerde sporun yaygınlaşması için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yönetim kurulu, 1 Ekim Salı günü gerçekleştirilecek ‘Amatör Ligler Açılış Töreni' ile ilgili kahvaltılı basın toplantısı düzenlendi. Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda düzenlenecek olan törende, ‘Amatör Spora Adanmış Hayatlar Onur ve Vefa' ödüllerinin yanı sıra ‘Yılın Enleri' töreni de gerçekleştirilecek.

Açılış töreniyle ilgili çalışmaların yapıldığını ve Adana'daki tüm spor branşlarının temsilcilerini, sporun tüm paydaşlarını ve Adanalı amatör spor sevdalılarını törene beklediklerini kaydeden Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Dr. Kazım Bozan, “Bu yıl ‘Amatör Haftası'nın da açılışını aynı gün Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordinesinde yapmayı planlıyoruz. Bu hafta bizim için çok önemli. Amatörün bayram günü olan bu günde, başkanından antrenörüne, sporcusundan seyircisine tüm amatör camiasını davet ediyoruz” diye konuştu.

Adana'nın her yerinde sporu yaymayı amaçladıklarını ifade eden Bozan, “Adana'nın en büyük Sivil Toplum Kuruluşu olarak bunu tüm ilçelerinde de hissettirmek istiyoruz. Sporun olduğu yerde dostluk, barış ve kardeşlik vardır. Bu nedenle tüm ilçelerde sporun yaygınlaşması için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Basın toplantısına Türkiye Futbol Federasyonu Güney İlleri Müdürü Akif Oflaz, İl Hakem Kurulu Başkanı Kürşat Uçar, Hakem ve Gözlemciler Derneği Başkanı Tülay Tapçı ve Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yönetim kurulu üyeleri ile birlikte basın mensupları katıldı.