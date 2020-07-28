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Adana'da ambulans ve hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Adana’da hafif ticari araç ve ambulansın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Adana'da hafif ticari araç ve ambulansın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet mahallesi Sanayi Caddesi ve Süleyman Vahit Caddesi kesişiminde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İlhami Yıldız yönetimindeki 01 AEU 65 plakalı hafif ticari araç ile Ayberk Vuran idaresindeki 31 AAE 812 plakalı ambulans çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans ve hafif ticari araç farklı yerlere savruldu.


Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif ticari araç içerisinde yolcu konumunda bulunan bir kişi Adana Şehir Hastanesine kaldırdı


Trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle tekrardan açıldı.


Ambulansın Hatay'dan Adana'ya hasta bıraktığı ve Hatay'a döndüğü sırada kaza yaptığı öğrenildi.

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