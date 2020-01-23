İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana'da Amir Ateş'in besteleri seslendirildi

Ahmet Sağyaşar Musiki Derneği Korosu Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda konser verdi.

Ahmet Sağyaşar Musiki Derneği Korosu Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda konser verdi.


“Ben seni unutmak için sevmedim” ve “Bir kızıl goncaya benzer dudağın” gibi dile düşen şarkıların bestekarı olan Amir Ateş'in de katıldığı konserin ilk bölümünde çeşitli bestekarların eserlerine yer verilirken, ikinci bölümde Amir Ateş'in besteleri seslendirildi.


Ahmet Sağyaşar'ın yönettiği, Günnur Tanrıtanır'ın sunduğu konserde Adanalı yazar Cumali Karataş'ın Amir Ateş tarafından bestelenen “Çukurova” adlı bestesine de ilk defa yer verildi.


Daha sonra, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, bestekar Amir Ateş'e plaket verirken; Yazar Cumali Karataş ve Zeki Yılmaz'ın plaketlerini ise Seyhan Belediyesi Başkan Yardımcısı Cüneyt Patır ile Ceyhan Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Bayram verdiler.


Yaklaşık iki bin bestesi bulunan Amir Ateş, konser sonrası yaptığı konuşmada Ahmet Sağyaşar ve korosuna teşekkür ederek, izleyicilerden sanat müziğine sahip çıkılmasını istedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.