İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Adana'da apartman dairesi alevlere teslim oldu

Adana’da bir apartmanın çatı katındaki dairede çıkan yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Adana'da bir apartmanın çatı katındaki dairede çıkan yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.


Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın çatı katındaki dairede yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri, dairede çıkan yangını söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.


İtfaiye ekibi yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.