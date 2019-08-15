İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana'da apartman dairesinde yangın

Adana’da apartman dairesinde meydana gelen yangın maddi hasara neden oldu.

Adana'da apartman dairesinde meydana gelen yangın maddi hasara neden oldu.


Yangın, saat 01.30 sıralarında Çukurova İlçesi Beyazevler Mahallesi'nde bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dairenin yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında can kaybı olmazken evde maddi hasar meydana geldi.


İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.