Adana'da arama-kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi

Adana'da depremde yıkılan 13 katlı apartmandaki arama-kurtarma çalışmaları dron ile görüntülendi.

Sabah saatlerinde meydana gelen depremde Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan 13 katlı Alpargun Apartmanı yıkıldı. Olayı gerçekleştirdiği andan itibaren, AFAD, İtfaiye ve vatandaşların arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin çalışma anı ve enkaz havadan dron ile görüntülendi.

Şuana kadar 4 kişi sağ kurtarılırken 4 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.