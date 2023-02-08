Adana'da arama-kurtarma köpekleri çalışmalara katkı sağlıyor

Adana'da depremde yıkılan 14 katlı Zeray Apartmanı'nda enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Arama-kurtarma köpekleri de çalışmalarda görev alıyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde Adana'da 14 katlı ve 28 dairenin bulunduğu Zeray Apartmanı da yıkıldı. AFAD ve itfaiye ekipleri 2 gündür aralıksız enkaz altında kalan kişileri kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Deprem bölgesine Bulgaristan'dan gelen ekip de 2 tane arama-kurtarma köpeğiyle çalışmalara başladı. Köpekler enkazın üzerinde gezerek yaşayan kişilerin yerini tespit edip ekiplere yardımcı oluyor.