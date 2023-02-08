İhlas Haber Ajansı

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Adana'da arama-kurtarma köpekleri çalışmalara katkı sağlıyor

Adana’da depremde yıkılan 14 katlı Zeray Apartmanı’nda enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Adana'da depremde yıkılan 14 katlı Zeray Apartmanı'nda enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Arama-kurtarma köpekleri de çalışmalarda görev alıyor.


Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde Adana'da 14 katlı ve 28 dairenin bulunduğu Zeray Apartmanı da yıkıldı. AFAD ve itfaiye ekipleri 2 gündür aralıksız enkaz altında kalan kişileri kurtarma çalışmalarına devam ediyor.


Deprem bölgesine Bulgaristan'dan gelen ekip de 2 tane arama-kurtarma köpeğiyle çalışmalara başladı. Köpekler enkazın üzerinde gezerek yaşayan kişilerin yerini tespit edip ekiplere yardımcı oluyor.

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