İhlas Haber Ajansı

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Adana'da aranan 11 hükümlü yakalandı

Adana’da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 hükümlü, şafak operasyonuyla yakalandı.

Adana'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 hükümlü, şafak operasyonuyla yakalandı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı. Yaralama, dolandırıcılık, hırsızlık ve silahla tehdit gibi suçlardan hüküm giyen kişilerin bulunduğu yerleri tespit eden ekipler, bu adreslere baskın düzenledi. Baskında yakalanan 11 hükümlü adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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