Adana'da arıcılara 945 ton şeker desteği yapıldı

Türkiye bal üretiminde birinci sırada yer alan Adana'da arıcılara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün koordinesinde Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından temin edilen şeker dağıtımı yapıldı.

İlkbahar mevsiminde yeterli polen oluşumuna kadar ki dönemde arı ölümlerini engellemek ve girdi maliyetindeki artıştan arıcıların olumsuz etkilenmemesi amacıyla yapılan çalışmada, Adana'da arı yetiştiriciliği yapan Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı ve işletmesi aktif olan arı yetiştiricilerine toplam 945 ton toz şeker dağıtıldı.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. tarafından Adana için 945 ton kota verildiğini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, “İlimiz genelinde Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) Sistemine kayıtlı 1816 yetiştiricimize arılı kovan hesabıyla kovan başına 2.82 kg şeker olarak hesaplanmıştır. Bilindiği üzere arıcılık, ekonomik boyutuyla yapılan tarımsal bir faaliyet olup ülkemizde ve Dünyada birçok aile geçimini arı yetiştiriciliği ile sağlamaktadır. Bal arıları, arı ürünlerinin çeşitliliği ile polinasyona katkı sağlamaktadırlar. Arıcılık için ilimizin sahip olduğu doğal elverişliliğin ideal bal üretimi hedefine ulaşması yönünde yoğun çaba harcanmaktadır. Arıların doğal iki besini polen ve nektar olup arılarda ilkbahar beslemesi yapılmaktadır. Bu beslemenin amacı, yiyecek sıkıntısı çeken kolonilere besin takviyesi yapmaktır” dedi.

Arılarda ilkbahar beslemesine katkı sağlamak amacıyla, Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı, aktif kolonisi olan arıcılara şeker dağıtımının İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde İlçe Müdürlükleri tarafından yapıldığını kaydeden Tekin, “Üreticilerimizin yaşadığı girdi maliyeti yükseklikleri ile birlikte, bal arılarının üretim sezonuna güçlü çıkabilmeleri ve verimli bir üretim sezonu geçirebilmeleri için Bakanlığımız ve Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. tarafından ilimiz arılı kovanları için toplam 945 ton şeker temin edilmiştir” diye konuştu.