İhlas Haber Ajansı

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Adana'da asfalt yol çöktü

Adana’nın Pozantı ilçesinde 2 yıl önce yapılan asfalt yol çöktü.

Adana'nın Pozantı ilçesinde 2 yıl önce yapılan asfalt yol çöktü. Yol, kum dökülerek ve dubalı şerit ile ulaşıma kapatıldı.


Pozantı-Kamışlı yolu Fındıklı Mahallesi mevkisinde Karayolları tarafından 2 yıl önce yapılan asfalt yolun bazı bölümlerinde çökmeler meydana geldi. Yol, kum dökülerek ve dubalı şerit ile ulaşıma kapatılarak önlem alındı.


Yolun neden çöktüğüne dair yetkililerden bir açıklama yapılmazken mahalle sakinleri yoğun yağış sonrasında yolda çökmeler meydana geldiğini bildirdi.

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