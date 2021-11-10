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Adana'da Atatürk'ü anma töreni

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83. yılında düzenlenen törenle anıldı.


Atatürk Parkı'ndaki törene Adana Valisi Süleyman Elban'ın yanı sıra kent protokolü katıldı. Korona virüs nedeniyle sosyal mesafenin korunması için parktaki alan polis bariyeriyle çevrilirken, içeriye sadece protokol üyeleri alındı.


10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında tören saat 9'u 5 geçe sirenlerin çalması ile yapılan saygı duruşu ve daha sonra İstiklal Marşının okunması ile başladı.


İlk olarak Adana Valisi Süleyman Elban, ardından da 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanlığı ve Adana Büyükşehir Belediyesi anıta çelenk bıraktı.

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