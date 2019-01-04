Adana'da "Bağımlılıkla Mücadele"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, gençlerin ve çocukların uyuşturucu maddeyle hiçbir şekilde tanışmaması amacında olduklarını belirterek, "Son dönemde gerçekleştirdiğimiz operasyonlarla, önemli neticeler aldık, almaya da devam edeceğiz” dedi.

Adana'da okul müdürleri ve okul aile birliği başkanlarının katılımıyla “Bağımlılıkla Mücadele” konulu toplantı gerçekleştirildi. Yüreğir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen,“Başarı çıtasının en üst seviyeye taşınması”, “Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin güvenli ortamlarda gerçekleştirilmesi” ve “Bağımlılıkla mücadele” konularında gerçekleştirilen çalışmaların detaylarıyla ele alındığı toplantıda konuşan Vali Mahmut Demirtaş, her alanda olduğu gibi eğitim alanında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyu ile paylaştığı birinci ve ikinci 100 günlük eylem planları ve 2023 Eğitim Vizyon Belgesi doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Denetim ve uygulamalar devam edecek

Toplantının ana gündem maddesini oluşturan bağımlılıkla, özellikle de uyuşturucuyla mücadele konusunda yoğun bir faaliyet gösterdiklerini belirten Vali Demirtaş, şunları söyledi:

“Bu önemli konuda birinci amacımız, gençlerimizin ve çocuklarımızın uyuşturucu madde ile hiçbir şekilde tanışmamasıdır. İkincisi ise uyuşturucu maddenin bırakın yapımını, alımını, satımını semtimize dahi uğramamasıdır. İlimiz Avrupa ve Ortadoğu'nun geçiş güzergahında, güneyin önemli metropol kentlerinden biridir. Bu konum illegal yapıların iştahını kabartmakta, terör, uyuşturucu, kaçakçılık gibi pek çok suç çeşidinin ilimizde yaşanmasına da sebep olmaktadır. Buna rağmen özellikle son dönemde gerçekleştirdiğimiz operasyonlarla, önemli neticeler elde ettiğimizi de belirtmekte yarar görüyorum. Bu bağlamda 2018 yılı içerisinde okul çevrelerinde de NARKOTİM' lerimizce denetim uygulamaları gerçekleştirilmiş olup, eğitim kurumlarımızda görevli okul idarecilerimize ve özel güvenlik görevlilerine “Narko Rehber” eğitimleri verilmiştir. Geride bıraktığımız dönemde, 249 okul çevresinde ve servis araçlarında denetim uygulaması gerçekleştirilmiştir. Bu kontroller ve eğitimler önümüzdeki dönemde de sürdürülecektir.”

İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan “UYUMA” isimli mobil uygulama sayesinde vatandaşların da tanık oldukları uyuşturucu suçlarını polise bildirebildiklerini hatırlatan Vali Demirtaş, “Bu uygulamaya gelen ihbar, narkotik birimlerimizce, o konuma en yakın polis ekibine yönlendirilmekte ve polisimiz ivedilikle olaya müdahale etmektedir. Bu uygulamanın okullarımızda, başta okul idarecileri olmak üzere, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz tarafından kullanımının yaygınlaştırılmasında gerekli duyarlılığı göstermenizi bekliyorum. “UYUMA” mobil uygulamasının ilimizde uyuşturucu ile mücadele kabiliyetimizi artıracağına yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

"Kolluk kuvvetlerinin en büyük paydaşları okul müdürleridir"

Bağımlılık ve uyuşturucuyla mücadele kolluk kuvvetlerinin en önemli paydaşları olarak nitelendirdiği okul müdürlerine de seslenen Vali Demirtaş, okul çevrelerinde gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayarak, “Vakit koltuktan kalkma, okul bahçesine, okul çevresine hatta okulunuzun muhitine vakıf olma vaktidir. Siz sahada olmadığınızda, siz okulunuzun sokağında, caddesinde olmadığınızda, sizin yerinize mutlaka birileri buralarda olur. Sizler, öğretmenlerimiz ve anne-babalar evlatlarımıza kulak vermediğinizde onların dertlerine ilaç, mutluluklarına ortak olmadığınızda, sizin yerinize birileri mutlaka bu görevleri üstlenir. O sebeple çocuklarımızla ve gençlerimizle iletişim kanallarınızı her daim açık ve canlı tutunuz” şeklinde konuştu.

Okul aile birliği başkanlarına da büyük görev düşüyor

Okul aile birliği başkanlarının, okul yöneticilerinin en büyük yardımcısı olduğunu ifade eden Vali Demirtaş, “Velilerimizle işbirliği yaparak okullarımızın güvenliği, eğitim-öğretim faaliyetlerinin düzenliliği, sosyal, kültürel ve sportif etkinlerin gerçekleştirilmesinde, kısacası okul ortamının canlı tutulmasında aktif rol oynamalısınız. Ayrıca okul servisi ve okul kantin işletmecileri ile yaptığınız protokollerde, okul aile birliğinin diğer iş ve işlemlerinde, yaptığınız harcamalarda son derece dikkatli olunuz” dedi.

Vali Demirtaş'ın konuşmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü ve Adana Yeşilay Şube Müdürlüğü'nce, konu hakkında gerçekleştirilen sunumlar ile son bulan toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, Çukurova Kaymakamı Osman Sarı, İl Emniyet Müdürü Muzaffer Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer ve Yeşilay Adana Şube Başkanı Mehmet Aslanbaba ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.