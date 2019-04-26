Adana'da bağımlılıkla mücadele

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Mahmut Demirtaş'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz, ilçe kaymakamları, il müdürleri ile kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, koordinasyon kurulu üyesi kuruluşların temsilcileri tarafından yapılan sunumların ardından katılımcılara hitap eden Vali Mahmut Demirtaş, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele konusunda ellerinden gelen çabayı göstermeye devam edeceklerini vurguladı.

Bu toplantılarda, bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan ve yapılması gereken çalışmaları değerlendirdiklerini ifade eden Vali Demirtaş, tüm kurul üyelerine teşekkür ederek başarılar diledi.

Vali Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında gerçekleştirilen "Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu" toplantısı, uyuşturucu kullanımı ve bağımlılıkla mücadele konusunda yapılması gereken çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunulmasıyla son buldu.