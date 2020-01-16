Adana'da bağımlılıkla mücadele

Bağımlılıkla Mücadele Değerlendirme Toplantısı, Vali Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele Değerlendirme Toplantısına Cumhuriyet Başsavcı Vekili Musa Ünel, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Serkan Tokgöz, Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, ilçe kaymakamları, il müdürleri ile kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kamu kurumlarının sunumu ile başlayan toplantı, bağımlılıkla mücadele konusunda 2019 yılında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında kamu kurumu yetkilileri tarafından bilgiler verilmesinin ardından 2020 yılı eylem planları hakkındaki sunumların gerçekleştirilmesiyle sürdü.

Sunumların ardından bir konuşma yapan Vali Mahmut Demirtaş, Adana'da yapılan tüm faaliyetlerden haberdar olunması açısından bu sunumların önemli olduğunu söyledi. Vali Demirtaş, “Bağımlılıkla mücadele ederek sağlıklı yaşamın, bir kültür haline gelmesi için toplumdaki tüm bireylerin bilgi, tutum ve davranışlarını geliştirmek için tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın birden fazla yerde, binlerce kişiyle temas etmesi bizim yol haritamızdır. Bu sorumluluğu sadece daha çok kişiye temas etmek ile değil, daima yanlarında yer almak ile yerine getireceğimizi biliyoruz'' dedi.

Madde bağımlılığı konusunda, farkındalığın artırılmasının bağımlılıkla mücadele konusunda büyük önem taşıdığını vurgulayan Vali Demirtaş, uyuşturucu ile mücadele faaliyetlerinin etkin ve kararlı bir şekilde yürütülmesi için bu mücadelede paydaşlar arasında sağlıklı bir iş birliği ve koordinasyon olması gerektiğini dile getirdi.

Metruk binaların yıkımı ile ilgili aldıkları önlemler neticesinde yüzde 96 başarı sağlayarak uyuşturucu ile mücadelede önemli bir yol kat ettiklerini söyleyen Vali Demirtaş ayrıca çocukların ve gençlerin deşarj olduğu park ve bahçelerde kamera güvenlik sistemi kurulması gerektiğini dile getirdi.

Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele konusunda toplumun temel yapısı olan ailenin bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğini ve gençlerin takibi konusunda ailelere büyük görevler düştüğünü kaydeden Vali Demirtaş, yapılan çalışmalar neticesinde vatandaşlardan olumlu dönüşler olduğunu söyledi.

Toplantı, bağımlılıkla mücadele konusunda yapılması gereken çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunulmasıyla son buldu.