Adana'da "Bahar Konseri"

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Bahar Konseri'nde sanatçılar Uğur Işılak, Ahmet Şafak ve Murat Boz Adanalılar ile İstasyon Meydanı'nda buluştu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, eşi Zeynep Sözlü ve kızları ile birlikte konseri izlediler.

Konserde sevilen sanatçı Murat Boz'a çiçek takdim etmek üzere sahneye çıkan Başkan Sözlü, buradaki konuşmasına, “Bende bu vekayin ilk hissi teşebbüsü bu güzel memlekette, Adana'da doğmuştur diyerek bağımsızlık mücadelesinin ilhamını Adana'dan aldığını söyleyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençleri selam olsun sizlere. Cumhuriyetin emanetçisi gençler selam olsun sizlere” diyerek başladı.

Alanı dolduranların yoğun bir şekilde Adana seninle gurur duyuyor tezahüratları ile sık sık sözü kesilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 3-7 Nisan arasında 7'ncisi düzenlenecek olan Portakal Çiçeği Karnavalı'na Adanalı hemşerilerini davet ederken Murat Boz'u da 19 Mayıs'ta düzenleyecekleri gençlik konserine davet etti. Sanatçı Boz da bu daveti kırmayarak “seve seve” karşılığını verdi.