Adana'da "Bahar Seçkisi" karma resim sergisi açıldı.

Adana Ressamlar Derneği (ARD) Sanat Galeri'sinde açılan sergide Soner Tire, Muzaffer Tire, Meltem Gökmen, Mustafa Çapar, Aşkın Şen, Hakan Demir, Kazım Artut ve Oya Türe Aygün'ün eserleri yer aldı.

Toplam 27 eserin paylaşıldığı sergi hakkında bilgi veren Muzaffer Tire, “Zamanın, kimileri için; uzun, yavaş, çabuk ve sonsuzluğu betimlediğini belirterek, “Kavram olarak, bir oluş, eylem ve süre-süreç içinde anlamlandırılır. Kimileri için ise oluruna bırakmaktır, geçmişte kalmaktır, yenilikten uzak belirsiz bir yaşamdır, taklitlerin içine sıkışıp kalmaktır. Sinsidir bazen, sonlandırır kendini. Kısacası, yaşamın ayrılmaz ve değerli görünmeye çalışan bir parçasıdır zaman. Farklı iklimlerin değişik zaman dilimleri, ilginç üretim ve yaratımlarını da beraberinde barındırır ya da değersizleştirir. Değerlilik de; nitelik, verimlilik ve kalite ile ölçütlendirilirken, yaşama dokunur. İşte bu antolojik dokunuş, “Bahar Seçkisi” ile hayat bulan sanat eserleri, bir arada seslenişinin etkisiyle, sanatsal yaşama tutunur ve yeniden çiçeklenir. Doğum, yaşam ve olgunluk tüm iklimleri kucaklasa da, bahar yaprağının dijital değişimi ve dönüşümünde de göstergeleşiverir. Tıpkı bir sanat eserinin olgunluğunda, sanatsal değişim - başkalaşım varlığının (metamorfoz) yadsınamaması gibi. Bir niceliğin birbirinden ayrı değerler alması da, sanatsal değerler arasındaki ayrımın olgunluğunda varlığını gösterir” dedi.

Sekiz sanatçıdan oluşan “Bahar Seçkisi” karma sergisinde yer alan eserlerin, zaman içindeki değişimle olgunlaşan ve başkalaşan dönüşümün, değerliliğini bir yapıt olarak bahar tomurcuğu gizeminde, sergi mekanında yerlerini aldığını ifade eden Tire, şunları kaydetti:

"Her eserin kendi ikliminde yaşama tutunuşu, duruşu ve söylemi, farklılıklar göstererek insanı ve onun yaşamıyla ilişkisini betimler. Her sanat eseri, anlama kavramı gelişmiş sanat tüketicisini de beraberinde ararken, oluşumunu ve varlığını da anlamlandırmaya başlar. Her eser, kendi baharının iklimini betimlerken; yaşamın uyanışını, duruş ve söylemi içinde farklılıklar ve farkındalıklar oluşturur. Dolayısıyla her eser, az bulunur nitelikli sanat tüketicisini de varetmeye çalışır. Çağcıl olabilen İnsanın, insansal yaşama yeteneğini dürtüler. İşte bu, bilişim ve iletişim çağının anlamlandırdığı sanatsal tüketim biçimi ve sanatsal algı, aynı zamanda uygarlaşabilmenin ve egolarından arınmış insan olabilmenin, farketme kültürüdür.”

Adana Ressamlar Derneği Sanat Galeri'sindeki sergi 18 Mayıs tarihine kadar açık kalacak.

Sergi açılışına ARD Başkanı Hüseyin Yılmaz, Çukurova Ressamlar Derneği Başkanı Veysel Kubat, GESAM Adana Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Nuri Börüban ile çok sayıda sanatsever katıldı.