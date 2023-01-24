Adana'da bal rekoltesi 12 bin 527'e tona çıktı

Tekin, yaptığı açıklamada, arıcılıkla uğraşan 2 bin 500'e yakın üretici bulunan Adana'nın Türkiye'de bal üretimindi ilk sırada yer aldığını belirtti. Ürün veriminin ve kalitesinin artırılmasına yönelik projeler geliştirdiklerini hatırlatan Tekin, bu çerçevede, üreticilere yönelik yıl boyunca eğitimler düzenlediklerini, gezici arıcılara yaşam konteynerleri ve güneş enerjisi panelleri, arı kovanı ve ilaç dağıttıklarını anlattı.

Projeler sayesinde Adana genelinde 2018'de 461 bin 987 olan kovan sayısının 2020'de 491 bin 958'e, 10 bin 941 tonluk üretimin ise 12 bin 527 tona yükseldiğini vurgulayan Tekin, 2020'de bal üretiminde ikinci sırada yer alan Adana'nın, 2021 ve 2022'de ilk sıraya çıktığını kaydetti.