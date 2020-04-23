Adana'da balkonlarda 23 Nisan coşkusu

Adana'da korona virüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını coşkusunu vatandaşlar evlerinde İstiklal Marşı okuyarak yaşadı.

Sokağa çıkma kısıtlaması olan Adana'da saatler 21.00 gösterdiğinde vatandaşlar evlerinin balkonlarından hep birlikte İstiklal Marşı'nı okuyarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Çukurova İlçesi Turgut Özal Bulvarı'nda otobüs üzerinde vatandaşlarla birlikte İstiklal Marşı'nı okuyarak 23 Nisan coşkusunu yaşadı. Ambulans ve polis ekipleri de siren çalarak vatandaşlara eşlik etti.

Evlerde yapılan kutlama havai fişek gösterisiyle son buldu.