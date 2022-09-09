İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Adana'da banyoda düşen kişi öldü

Adana’da banyoda düşen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Adana'da banyoda düşen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, Çukurova ilçesi 100.Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ahmet C., gece saatlerinde banyoya girdi. Bir süre sonra gürültüyü duyan yakınları, banyonun içerisine girdi. Ahmet C.'yi yerde baygın halde bulan yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ahmet C'yi özel bir hastaneye kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ahmet C'in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.