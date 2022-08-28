Adana'da baraj gölüne girdikten sonra kaybolan iki kişinin cesedi bulundu

Adana'da dün gece Seyhan Baraj Gölü'ne girdikten sonra kaybolan iki kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde Seyhan Baraj Gölü'nde meydana geldi. İddiaya göre, su kenarında bir erkeğe ait kıyafetler bulan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Vedat Dalkılıç (30) olduğu öğrenilen kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Diğer olayda ise merkez Çukurova ilçesi Çatalan Köprüsü yakınlarında alkol aldıktan sonra baraj gölüne giren İbrahim Taner Fındık (47) bir süre sonra gözden kayboldu.

Fındık'ın sudan çıkmaması üzerine arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Çevredekilerin ihbarıyla her iki bölgeye sağlık ve su altı polisi sevk edildi.

Dalgıç polisler, Seyhan Baraj Gölü'nde arama çalışmaları başlattı. Yapılan aramalarda Vedat Dalkılıç ve İbrahim Taner Fındık'ın cansız bedenlerine ulaşıldı.

Dalkılıç ve Fındık'ın cansız bedenleri, ekiplerce kıyıya çıkarıldıktan sonra otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü