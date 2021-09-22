Adana'da baş ve boyun kanseri taraması yapıldı

Baş Boyun Kanserleri Farkındalık Haftası kapsamında Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde baş ve boyun kanseri taraması gerçekleştirildi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB polikliniğinde gerçekleştirilen kanser taramasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Timuçin Çil,

son yıllarda vaka sayılarında ciddi artış yaşanan baş ve boyun kanseri tedavisinde erken tanının önemine dikkati çekti.

Sigara ve alkol kullanımı, şişmanlık ve obezitenin baş ve buyun kanserinde yüksek risk gurubunu oluşturduğuna işaret eden Prof. Dr. Çil, bu gruba giren kişilerin mutlak suretle kanser taraması yaptırması gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Timuçin Çil, yutma güçlüğü, ses kısıklığı, ağız, burun bölgesinde şişlik, ağız içerisinde geçmeyen yara, kanama gibi belirtilerin görülmesi halinde kanser riski açısından taramanın gerekli olduğunu düşündüklerini, hastanın mutlaka KBB uzmanına görülmesi gerektiğini ifade etti.

Baş ve boyun kanseri tedavisinde erken tanının başarı oranını arttırdığının altını çizen Prof. Dr. Çil, "Erken teşhis sayesinde hastalıktan tamamen kurtulmanız mümkün. Herhangibir taramayla saptadığımız, özellikle şikayet oluşturmayan bir dönemde taramayla saptadığımız erken tanı kitlenin çok küçük olduğunu gösterecektir. Hastalığın erken dönemde saptanması halinde cerrahi gibi, radyoterapi gibi lokal tedaviler ile sistematik tedaviler, immünoterapi ve akıllı ilaçlarla, hastalıktan kurtulma ihtimali çok yüksek olacaktır" dedi.