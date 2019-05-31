Adana'da bayram öncesi gıda denetimi

Adana Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent genelinde gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerindeki denetimlerini sürdürüyor.

Yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle daha da arttırılan gıda denetimlerine, Adana Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Ali Tekin de katıldı. Tekin gıda denetim çalışmalarının oluşturulan program çerçevesinde yürütüldüğünü, özellikle toplu iftarların yapıldığı yerlerin yanı sıra buralara yemek sağlayan şirketler, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, tatlı ve pastacılık ürünleri, şekerleme, çikolata, lokum ve cezerye gibi ürünlerin imalathanelerinde de kontrollerin sıklaştırıldığı söyledi.

Kendi çalışmalarının yanında, en iyi denetçinin tüketicinin kendisinin olduğunu belirten Tekin, gıda ürünleri alırken etiketlerinde öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığının kayıt veya onay numarası ile ithal ürünün ithalat izinlerinin olup olmadığının kontrol edilmesini, ürünün etiketi üzerindeki son tüketim tarihinin dikkatle okunmasını ve tüketim tarihi geçmiş ürünlerin satın alınmaması gerektiğini vurguladı.

"Yılda 30 bin denetim yapıyoruz"

Denetimler hakkında bilgi veren Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, “Adana'da Ramazan Bayramı öncesi gıda üretim yerlerinde faaliyetler hızla artmaya başladı. Buna istinaden biz gıda denetim ekiplerimizce özellikle Ramazan Bayramında ikram edilecek şekerler lokumlar vb. yiyeceklerin denetimine hız verdik ve bu bağlamda denetimlerimiz devam ediyor. Bayrama kadar hızlı bir şekilde bu işimizi bitireceğiz. Biz ilimizde yaklaşık yıl boyunca 30 bin denetim yapıyoruz. Böylesi rutin günlerin dışında da Ramazan Bayramı gibi özel günlerde de denetim sayılarımızı arttırıyoruz. Ayrıca Bakanımızın da bu konuda hassasiyetleri var, buna istinaden denetimlerimizi ciddi şekilde yapıp insanlarımızın güvenilir bir gıdaya erişmesini sağlamaya çalışıyoruz. Şu an bütün ekiplerimiz sahada, bugün bizde bir lokum, şekerleme üreten bir tesisteyiz. Bu denetimlere bizzat katılarak denetimlerin yerinde daha iyi yapılıp yapılmadığını kontrol ediyoruz. Ramazan Bayramını güvenilir gıda yiyerek geçirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Ayrıca vatandaşların gıda işletmelerinde gördükleri eksiklik veya sıkıntıları Alo 174 Gıda Hattına bildirdiklerinde gerekli işlemlerinin yapıldığını ve kendilerine bilgi verildiğini söyledi.