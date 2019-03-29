Adana'da belediye otobüsü öğrencilere bedava

Başkan Sözlü, kent genelindeki eğitim desteğine toplu taşıma hizmetini de dahil edeceklerini açıkladı.Sözlü, “Sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak Türkiye'de en ucuz toplu taşıma hizmetini veren Adana Büyükşehir Belediyesi, yeni hizmet dönemimizde çocuklarının eğitim için her türlü fedakarlığı yapan dar gelirli vatandaşlarımızın destekçisi olmayı sürdürecektir. Belediye otobüslerimiz tüm hatlarda ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimizin tamamına ücretsiz toplu taşıma hizmetini verecektir. Yeni oluşacak Adana Büyükşehir Belediye Meclisimizde bu konuda gerekli kararları alıp, Adanalı hemşehrilerimize yansıttığımız eğitim desteklerimize yenilerini ekleyeceğiz.”