İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana'da belediye otobüsünde ayakta yolculuk kamerada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ayakta yolcu alınmayacak açıklamasına rağmen Adana Büyükşehir Belediyesine ait bir otobüste yolcuların ayakta yolculuk yapması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayakta yolcu alınmayacak açıklamasına rağmen Adana Büyükşehir Belediyesine ait bir otobüste yolcuların ayakta yolculuk yapması dikkat çekti. Yasağa uyulmayan o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Toplu taşımada tüm illerimizde ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir” açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile genelge gönderildi. Yasak olmasına rağmen Adana Büyükşehir Belediyesine ait 01 DUY 87 plakalı otobüste ayakta yolcu alınması yasağının delindiği görüldü.


Otobüs içerisinde birçok yolcunun ayakta ve sosyal mesafeye dikkat etmeden yolculu yaptığı görüldü.


Ayrıca otobüs içerisinde yolcuların ayakta olmasına rağmen şoförün her durakta durup yeniden yolcu alması dikkat çekti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.