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Adana'da bin 255 litre kaçak içki ele geçirildi

Adana polisinin yaptığı kaçak içki operasyonu baskınında bin 255 litre kaçak içki ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Hadırlı Mahallesinde bir ikamette kaçak içki yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis, bu bilgi üzerine hemen harekete geçerek adrese baskın yaptı. Yapılan baskında bin 255 litre kaçak içki ele geçirildi. Kaçak içkiyi yaptığı öne sürülen zanlı A.D. yakalandı. Zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlı savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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