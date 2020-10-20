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Adana'da bin 400 litre sahte içki ele geçirildi

Adana’da düzenlenen operasyonda bin 400 litre sahte içki ele geçirildi.

Adana'da düzenlenen operasyonda bin 400 litre sahte içki ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi, Hadırlı Mahallesinde bir adreste sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı. Polis adrese baskın yaptı. Yapılan aramada piyasa değeri 350 bin lira olan bin 400 litre sahte içki ele geçirildi.


Polis olayla ilgili 1 zanlıyı gözaltına aldı.

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