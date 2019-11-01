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Adana'da bin 445 paket kaçak sigara ele geçirildi

Adana’da, bir otomobilde yapılan aramada bin 445 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Adana'da, bir otomobilde yapılan aramada bin 445 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kaçakçılığı önlemek için Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda yaptığı uygulamada bir otomobilden şüphelenerek durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, koltuk altlarına gizlenmiş bin 445 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Otomobilde bulunan M.A. ve İ.A. gözaltına alındı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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