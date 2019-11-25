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Adana'da bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana’da bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Adana'da bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde bir çekicide kaçak akaryakıt olduğu ihbarını aldı. Polis, bu ihbar üzerine çekicinin olduğu adrese baskın yaptı. Yapılan baskında çekici ve çekiciye bağlı dorsede bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.


Polis, olayla ilgili M.Y. isimli şahsı gözaltına aldı.


Zanlı ise sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

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