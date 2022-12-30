İhlas Haber Ajansı

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Adana'da bin 71 litre sahte ve kaçak alkol ele geçirildi

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen “Türkiye Müşterek Kaçak/Sahte Alkol Uygulaması” çerçevesinde Adana’da jandarma ekipleri bin 71 litre sahte ve kaçak alkol ele geçirdi.

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen “Türkiye Müşterek Kaçak/Sahte Alkol Uygulaması” çerçevesinde Adana'da jandarma ekipleri bin 71 litre sahte ve kaçak alkol ele geçirdi.


Alınan bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, alkol kaçakçılığına engel olmak, genel sağlık ve ahlakın koruması için eş zamanlı olarak çeşitli noktalarda “Türkiye Müşterek Kaçak/Sahte Alkol Uygulaması” düzenlendi.


Uygulamada bin 71 litre sahte alkol ve kaçak alkol ele geçirildi. Aranan 1 kişi yakalanırken 7 kişi hakkında da adli ve idari işlem başlatıldı.

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