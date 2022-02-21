İhlas Haber Ajansı

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Adana'da bin 892 litre sahte içki ele geçirildi

Adana’da düzenlenen operasyonlarda bin 892 litre sahte içki ele geçirildi.

Adana'da düzenlenen operasyonlarda bin 892 litre sahte içki ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'kaçakçılık' suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kent genelinde bazı adreslere baskınlar düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, bin 892 litre sahte içki ile 4 bin 450 adet çeşitli markalara ait sahte içki bandrolü ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.


Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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